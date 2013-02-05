У Харкові баштовим краном убило будівельника

Харків. 5 лютого. УНІАН. У Харкові внаслідок травмування стрілою баштового крану, яка впала, загинув працівник будівельної фірми.

Інформацію про це підтвердив заступник прокурора Київського району Харкова Євген Соколов, повідомляє кореспондент УНІАН.

За його даними, трагічний випадок стався 4 лютого близько 18.00 на будмайданчику на вулиці Пушкінській, 84, де зводиться бібліотека Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

За словами Є.Соколова, прокуратурою Київського району Харкова організоване проведення первинних слідчих дій із залученням експертів Держгірпромнагляду, судово-медичних експертів, а також експертів міліції.

Дані про цей випадок занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочалося досудове слідство, яке доручено проводити Київському райвідділу міліції під контролем прокуратури Київського району Харкова.

Є.Соколов підкреслив, що на місці події працюють експерти, які встановлюють причини трагедії.

«Якщо є порушення норм охорони праці, які спричинили тяжкі наслідки, в тому числі смерть людини, у нас існує у Кримінальному кодексі стаття 271 (порушення вимог охорони праці, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі», - повідомив прокурор.