Стартував прес-тур журналістів Харківщини до Криму

Харків. 26 лютого. УНІАН. Сьогодні група харківських журналістів приїхала до Криму в рамках реалізації угоди про співробітництво між Харківщиною та Автономною Республікою.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, з 26 лютого по 1 березня представники ЗМІ Харківської області ознайомляться з туристичним потенціалом Криму, а також з перспективами подальшого співробітництва між регіонами.

Зокрема, учасники прес-туру відвідають ряд найвідоміших туристичних об`єктів у кількох містах півострова, включаючи парк левів «Тайган» у Білогорському районі, Нікітський ботанічний сад в Ялті, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Військово-морський музей в Балаклаві.

Крім цього журналісти зможуть взяти участь у роботі XXII Міжнародного туристичного ярмарку «Крим. Курорти. Туризм. 2013».