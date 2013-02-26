До Харкова прибув посол Франції

Харків. 26 лютого. УНІАН. Сьогодні відбулася зустріч першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Валентина Дулуба та заступника голови Харківської обласної ради Людмили Давидової з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні паном Аленом Ремі.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи взаємовигідного співробітництва між Харківською областю та Францією.

В.Дулуб зазначив, що Харківська область є сільськогосподарським, інноваційним, транспортним та освітнім центром. Налагоджено довгострокове співробітництво у науковій сфері: в Харкові працює спільна франко-українська програма підготовки магістрів між Харківським національним економічним університетом та французьким університетом «Ліон-2». Також активним учасником співробітництва є Харківський національний університет ім. Каразіна.

«Не можна не сказати про культурні зв`язки. За підтримки посольства Франції в Україні та завдяки Французькому інституту розвивається співробітництво у цій сфері. У Харкові щорічно проводиться «Тиждень франкофонії» та фестиваль «Французька весна». Нашим внеском у партнерство між двома країнами є Міжнародний кінофестиваль «Харьковская сирень», що проводиться вже п`ятий раз. На нього ми запрошуємо представників французького кінематографа. З кожним роком «Харьковская сирень» набуває все більшої і більшої популярності», – сказав В.Дулуб.

Водночас, на його думку, потенціал співробітництва реалізований не повною мірою і є шляхи подальшого розвитку відносин.

Зі свого боку Ален Ремі повідомив, що це його перший візит до Харкова, і столиця Слобожанщини справила на нього добре враження. «Харків - велике місто. Це приємне місто, хоча я встиг побачити лише малу його частину», – сказав Ален Ремі.

Також Посол погодився, що співробітництво має бути розширене, зокрема у сільськогосподарській сфері і на рівні взаємовідносин міст і регіонів.

Фото прес-служби ХОДА