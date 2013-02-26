До Харкова прибув посол Франції

11:41, 26 лютого 2013
Харьків
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Зустріч в облдержадміністрації

Харків. 26 лютого. УНІАН. Сьогодні відбулася зустріч першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Валентина Дулуба та заступника голови Харківської обласної ради Людмили Давидової з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні паном Аленом Ремі.

Візит до Харкова Посла Франції Алена Ремі, 26.02.13

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи взаємовигідного співробітництва між Харківською областю та Францією.

В.Дулуб зазначив, що Харківська область є сільськогосподарським, інноваційним, транспортним та освітнім центром. Налагоджено довгострокове співробітництво у науковій сфері: в Харкові працює спільна франко-українська програма підготовки магістрів між Харківським національним економічним університетом та французьким університетом «Ліон-2». Також активним учасником співробітництва є Харківський національний університет ім. Каразіна.

«Не можна не сказати про культурні зв`язки. За підтримки посольства Франції в Україні та завдяки Французькому інституту розвивається співробітництво у цій сфері. У Харкові щорічно проводиться «Тиждень франкофонії» та фестиваль «Французька весна». Нашим внеском у партнерство між двома країнами є Міжнародний кінофестиваль «Харьковская сирень», що проводиться вже п`ятий раз. На нього ми запрошуємо представників французького кінематографа. З кожним роком «Харьковская сирень» набуває все більшої і більшої популярності», – сказав В.Дулуб.

Водночас, на його думку, потенціал співробітництва реалізований не повною мірою і є шляхи подальшого розвитку відносин.

Зі свого боку Ален Ремі повідомив, що це його перший візит до Харкова, і столиця Слобожанщини справила на нього добре враження. «Харків - велике місто. Це приємне місто, хоча я встиг побачити лише малу його частину», – сказав Ален Ремі.

Також Посол погодився, що співробітництво має бути розширене, зокрема у сільськогосподарській сфері і на рівні взаємовідносин міст і регіонів.

Фото прес-служби ХОДА

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