Досягнуті перші угоди про співпрацю між Харківщиною та штатом Техас

Харків. 26 лютого. УНІАН. Харківська область і штат Техас (США) досягнули перших угод про співробітництво.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова облдержадміністрації Михайло Добкін, який на чолі делегації Харківщини перебуває з візитом у Сполучених штатах Америки.

Коментуючи перші результати візиту, харківський губернатор повідомив, що 25 лютого делегація відвідала Х`юстонський медичний центр, який є найбільшим медичним закладом США. За словами М.Добкіна, досягнуто домовленості з керівником центру доктором Робертом Робертсоном щодо стажування харківських фахівців на базі Х`юстонського медичного центру.

«Доктор Робертсон презентував цей центр для учасників харківської делегації та висловив зацікавленість у тому, щоб українські лікарі, і зокрема харківські, побували там на стажуванні. Була досягнута домовленість, що протягом року близько 10 осіб зможуть там побувати, також зможуть пройти стажування в центрі чиновники від охорони здоров`я Харківської області, які відповідають за реформи в даній галузі», - повідомив М.Добкін.

За його словами, Х`юстонський медичний центр об`єднує понад 50 медичних установ з 92 тисячами медперсоналу, 7 мільйонів відвідувачів. Бюджет установи становить 14 млрд дол.

«Це не просто об`єднання звичайних лікарень, кожен день там робляться певні медичні відкриття. Можна сказати, що це сплав науки, освіти та практичної медицини. У цьому центрі, крім державних медичних інститутів, працює також 24 приватних медичних установи, які між собою конкурують, але водночас між ними існує кооперація», - зазначив харківський губернатор.

Також у ході відвідування Х`юстонського медичного центру М.Добкін та Р.Робертсон відзначили схожість Харківщини та Х`юстона в тому, що і в Харківській області, і в Х`юстоні сьогодні відбуваються реформи в медицині. Якщо в штаті Техас ці реформи йдуть шляхом соціалізації, то в Харківській області йдеться про зміну рівня надання медичної допомоги. Сторони зазначили при цьому, що і в Х`юстоні, і в харківському регіоні є для цього відповідна наукова база.

«Можна говорити про те, що між Х`юстоном і Харківською областю є такі точки дотику, які дозволяють сподіватися не на одноразову співпрацю, а на співпрацю з максимальним використанням переваг, досягнень і досвіду», - наголосив М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, візит харківської делегації до штату Техас розпочався 25 лютого. Мета візиту - презентація промислового, сільськогосподарського, наукового та інноваційного потенціалу Харківської області, проведення зустрічей з керівництвом та діловими колами штату Техас. Крім того, учасники делегації ознайомляться з техаським досвідом видобутку нетрадиційного газу, а також з технологією гідророзриву під землею. Також планується налагодити співпрацю між Харківщиною і штатом Техас у сфері сільського господарства.