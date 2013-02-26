У середу на сході вночі сильний мороз

Харків. 26 лютого. УНІАН. Завтра, 27 лютого, в Україні очікується малохмарна погода, без опадів.

На дорогах північної половини країни місцями ожеледиця, повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, в Криму і Приазов`ї окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 11 до 6° морозу, в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях до 15° морозу, вдень 0-5° тепла; на Прикарпатті та в південних областях вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла; на Закарпатті та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві та області буде невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура на Київщині вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° тепла.