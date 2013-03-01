Двоє вірменів хотіли в’їхати в Україну за підробленими документами

Харків. 1 березня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали громадян Вірменії, які намагалися в’їхати в Україну за підробленими документами.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Харківського прикордонного загону, 25-річна жінка та 24-річний чоловік були затримані на автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» 28 лютого.

Прикордонники встановили, що громадяни Вірменії підробили сторінки з установочними даними.

На даний час на затриманих складено відповідні процесуальні документи та передано співробітникам МВС.

За відомостями прикордонників, останнім часом на пунктах пропуску почастішали випадки перетину кордону за чужими документами. Так, 28 лютого на залізничному пункті контролю «Харків» під час прикордонного контролю потягу «Дніпропетровськ - Москва» була виявлена громадянка України 1991 року народження, яка намагалася виїхати в Росію за чужим паспортом. Правоохоронці встановлюють особу затриманої.