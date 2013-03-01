Яценюк бідкається, що довелося даремно їхати до Тимошенко

Харків. 1 березня. УНІАН. Народним депутатам від опозиції Арсенію Яценюку, Григорію Немирі та Сергію Пашинському без пояснень причини відмовили у зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко у лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові заявив голова фракції «Батьківщина» А.Яценюк.

«Сьогодні нам відмовлено у зустрічі з Юлією Тимшенко без будь-яких пояснень. Все, що розповідає Пенітенціарна служба, - це брехня», - сказав А.Яценюк.

Він зазначив, що народні депутати від опозиції згідно з законом мали право, принаймні, оглянути приміщення, в якому утримується Ю.Тимошенко.

За словами А.Яценюка, депутати, крім усього іншого, мали намір пересвідчитися, що у блоці екс-прем’єра знято відеокамери, що «виконуються обіцянки Януковича».

А.Яценюк наголосив, що і начальник варти, і керівник Качанівської виправної колонії відмовили лідерам опозиції як у зустрічі з Ю.Тимошенко, так і в огляді приміщення, де вона утримується.

На його думку, не допускати депутатів до Ю.Тимошенко - це вказівка Президента України Віктора Януковича.

Як вважає А.Яценюк, влада хоче ізолювати екс-прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Державної пенітенціарної служби України, Ю.Тимошенко відмовляється зустрічатися з А.Яценюком, Г.Немирею та С.Пашинським, які прибули до неї в лікарню.

Оскільки законом передбачена можливість проведення засудженими одного короткострокового побачення на місяць у складі не більше трьох осіб і тривалістю не більше 4 годин, керівництвом Качанівської колонії такий дозвіл народним депутатам було надано, поінформували в ДПтСУ.

«У зв’язку з цим засудженій було запропоновано прослідувати до спеціально облаштованого приміщення для проведення побачень з прибулими», - зазначили в пенітенціарній службі, додавши, всі побачення Ю.Тимошенко завжди проходили в цьому приміщенні. У відповідь Ю.Тимошенко відмовилася зустрітися із депутатами, стверджують у ДПтСУ.

У разі, якщо засуджена змінить своє рішення, пенітенціарна служба готова до забезпечення організації короткострокового побачення, запевнили у прес-службі.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА