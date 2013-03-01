На кордоні попався українець з партією боєприпасів

Харків. 1 березня. УНІАН. Працівники Харківського прикордонники загону та митники затримали 32-річного громадянина України, який намагався вивезти через державний кордон до Росії партію боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, порушника виявили сьогодні у Міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».

Під час перевірки рейсового автобуса «Ікарус» сполученням «Харків - Курськ» на пасажира «спрацював» службовий собака.

Перевіривши речі громадянина, працівники пункту пропуску виявили 54 набої до нарізної зброї калібру 7.62 мм, які затриманий замотав у клейку стрічку та приховав під одягом.

Порушника передано співробітникам Служби безпеки України.

