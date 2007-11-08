Харківські кабани голодують

Харків. 8 листопада. УНІАН. Неврожай жолудів у Харківській області.залишив диких кабанів без улюблених ласощів - місцеві лісництва купують жолуді у сусідніх регіонах.

Місце, де дикий кабан шукав їжу, завжди видно - по борозні або ямі, яку він вириває носом. У їжі кабани не примхливі. Із задоволенням їдять і коріння дерев, і овочі, і фрукти, і комах. Навіть гризунами не гидуватимуть. Але смачніше за жолуді, говорять зоологи, для кабанів немає нічого.

Як передає агенція “Медіапорт”, цієї осені адміністрація харківського зоопарку заявила про чергову осінню акцію: принеси п`ять кілограмів жолудів і овочів для вихованців - отримай квиток у зоопарк. Але до кінця жовтня співробітники зоосаду зрозуміли: кабани залишаться без ласощів - дуби не вродили.

Світлана Разінкова, зав. відділом інформації та PR-роботи: «Ми звертаємося до мешканців нашого міста з пропозицією, щоб вони приносили в зоопарк жолуді, овочі до 5 кілограмів. Ну, цього року - неврожай на жолуді. Тому хрюші залишилися без жолудів».

Жолуді осипалися ще в серпні, не встигнувши дозріти, пояснюють неврожай у харківських лісництвах. Бабаївському, наприклад, довелося купувати насіння дуба в сусідніх регіонах - Дніпропетровській та Луганській областях - у середньому по 5 гривень за кілограм. Лісництво купило понад півтонни. Це, за словами лісника Сергія Карпенка, вистачить, щоб засадити площу розміром з 13 футбольних полів.

До неврожаю жолудів лісники звикли - кажуть, дуби приносять плоди лише раз на 5-7 років.

Сергій Карпенко, лісничий Бабаївського лісництва: «Ну, так закладено в природі - над цим і наука багато працює, і ніхто до кінця не може дати відповідь, тому що це таємниці природи».