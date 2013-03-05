Суд у справі ЄЕСУ перенесено на 22 березня
Через відсутність Тимошенко
Харків. 5 березня. УНІАН. Засідання Київського райсуду Харкова у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» перенесено на 10.00 22 березня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, а також її захисників Сергія Власенка та Євгенії Тимошенко.
Суддя також постановив за клопотанням прокурорів направити до ЦКЛ «Укрзалізниці» запит з проханням Ю.Тимошенко висловитися з приводу можливості її участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Під час судового засідання, зважаючи на відсутність підсудної, прокурори і захисники наголошували на неможливості продовження слухання справи.
Крім того, адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк заявив, що його підзахисна не писала відмови від участі в суді у справі ЄЕСУ.