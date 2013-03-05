На «Харьковскую сирень» виділено 1 мільйон гривень

17:08, 05 березня 2013
Харьків
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У травні – 5-й ювілейний кінофестиваль

Харків. 5 березня. УНІАН. На проведення ювілейного V Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень.

Мілен ДЕМОНЖО фото Андрій КРАВЧЕНКО

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таке рішення було ухвалене сьогодні на сесії Харківської обласної ради.

Ці кошти планується використати на проведення заходів, передбачених програмою фестивалю, які пов’язані з його популяризацією та здійсненням інформаційної підтримки.

Також рішенням обласної ради на 500 тис грн збільшено фінансування КП «Регіональний інформаційний центр». На баланс комунального підприємства було передано групу інвентарних об’єктів з балансу Обласного комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка» загальною площею 306,1 кв.м, які потребують поточного ремонту. Мова йде про колишню галерею «Маестро», яку найближчим часом буде реорганізовано у виставковий комплекс «Бузок». Для повноцінного функціонування комплексу також необхідно придбати технічне обладнання.

На знімку: французька актриса Мілен Демонжо на одному з кінофестивалів у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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