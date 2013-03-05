На «Харьковскую сирень» виділено 1 мільйон гривень

Харків. 5 березня. УНІАН. На проведення ювілейного V Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таке рішення було ухвалене сьогодні на сесії Харківської обласної ради.

Ці кошти планується використати на проведення заходів, передбачених програмою фестивалю, які пов’язані з його популяризацією та здійсненням інформаційної підтримки.

Також рішенням обласної ради на 500 тис грн збільшено фінансування КП «Регіональний інформаційний центр». На баланс комунального підприємства було передано групу інвентарних об’єктів з балансу Обласного комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка» загальною площею 306,1 кв.м, які потребують поточного ремонту. Мова йде про колишню галерею «Маестро», яку найближчим часом буде реорганізовано у виставковий комплекс «Бузок». Для повноцінного функціонування комплексу також необхідно придбати технічне обладнання.

На знімку: французька актриса Мілен Демонжо на одному з кінофестивалів у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА