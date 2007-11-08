Харківські багатії «відпочивають» - Форбс

Харків. 8 листопада. УНІАН. За версією журналу ”Форбс” серед 15 найзаможніших людей Східної Європи – семеро українців.

Про це повідомляє Радіо ”Свобода”.

Так, зокрема, на другій і третій сходинках рейтингу – власник корпорації Систем Кепітал Менеджмент, президент ФК «Шахтар» Ринат АХМЕТОВ із чотиримільярдними статками і голова корпорації Інтерпайп Віктор ПІНЧУК, який володіє майже трьома мільярдами доларів.

Далі йдуть співвласник корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Віталій ГАЙДУК, голова ради директорів корпорації “ІСД” Сергій ТАРУТА, співвласники групи “Приват” Геннадій БОГОЛЮБОВ, Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Замикає п’ятнадцятку глава фінансово-промислової групи «Фінанси і Кредит» Костянтин ЖЕВАГО.

Найбагатшою людиною Східної Європи ”Форбс” називає чеха Петера КЕЛНЕРА.

Втім, жоден із 15 східноєвропейських багатіїв не увійшов до сотні найзаможніших людей світу.