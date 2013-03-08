Завтра в Соколовому відбудеться історична реконструкція героїчної битви

Харків. 8 березня. УНІАН. У суботу, 9 березня, в селі Соколове Зміївського району пройде історична реконструкція битви Великої Вітчизняної війни, яка 70 років тому відбулася на Харківщині за участю радянських військ та чеського батальйону під командуванням Людвіга Свободи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на народного депутата України Євгена Мураєва, подія стане найбільшою реконструкцією історичних воєнних битв, які відбувалися на Харківщині.

За його словами, реконструкція розпочнеться о 15.00 буде тривати близько години, в ній візьмуть участь офіційна делегація з Чехії, представники з Росії та інших країн.

«Практично всі учасники – громадські організації, які займаються такою діяльністю в Україні – «Зірка», «Самохід», «Орієнтир». Буде приблизно 400 людей, плюс важка техніка, авіація. Це буде дуже яскраво і пізнавально. Все відбудеться на тому ж самому місці, де насправді були бойові події. Звичайно, техніка демілітаризована, але це техніка тих років», - повідомив Є.Мураєв.

Він також зазначив, що ініціатива проведення реконструкції в 2008 році належала керівнику чеської громадської організації «Соколове» Мартіну Жоуру, і тільки завдяки йому вона реалізувалась. В даний час українська сторона допомагає з вирішенням організаційних питань.

З нагоди святкування 70-ї річниці битви під Соколове сьогодні, 8 березня, о 18.00 з Харкова розпочався організований піший похід до села Соколового.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня до Харкова прибула делегація Чехії, яка планує відвідати пам`ятні місця та взяти участь в урочистих заходах з нагоди 70-річчя з дня відомої битви Великої Вітчизняної війни з німецько-фашистськими загарбниками, яка відбулися під селом Соколове Зміївського району. Учасники делегації планують ознайомитися з історичними пам`ятками війни, пов`язаними з чехословацьким батальйоном, який брав участь у героїчних битвах на Харківщині. До офіційної делегації входять представники Міністерства оборони Чехії, парламенту та інших організацій. Серед членів неофіційної делегації є родичі учасників бойових подій у Зміївському районі.

Довідка УНІАН. Битва під Соколовим - битва Великої Вітчизняної війни радянських та чехословацьких військ з німецько-фашистськими військами, яка тривала з 8 по 13 березня 1943 біля села Соколове Харківської області. У цій битві брав участь 1-й Чехословацький окремий піхотний батальйон, що став першим чехословацьким підрозділом, який під час Другої світової війни вступив у бій з німецькими військами.

8 березня 1943 року батальйон прийняв перший бій з німецько-фашистськими військами, під час якого було знищено майже 300 солдатів й офіцерів противника, 19 танків та 6 бронетранспортерів з автоматниками. Втрати батальйону становили 112 бійців та командирів загиблими, 106 - пораненими. Зазнали втрат також радянські частини, що билися проти гітлерівців спільно з чехословацькими воїнами.

За мужність і героїзм 84 бійці батальйону були нагороджені радянськими орденами та медалями. Ще 87 бійців отримали державні нагороди Чехословаччини.