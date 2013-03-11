На Харківщині за вбивство жінки засуджено замовника та ще двох чоловіків

Харків. 11 березня. УНІАН. За вбивство жінки до тривалих термінів позбавлення волі засуджено трьох мешканців Харківської області – замовників і виконавця злочину.

Про це повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. прокурора Богодухівського району Олексія Пащенка.

За його інформацією, перший із засуджених мав конфлікт зі своєю громадянською дружиною. Стосунки погіршилися настільки, що улітку 2010 року він вирішив залякати жінку. Підприємець звернувся до свого раніше судимого знайомого та попросив допомогти знайти людину для цих цілей. Останній запропонував товаришу як виконавця свого неоформленого працівника лісопилки – 39-річного раніше неодноразово судимого чоловіка, що страждає на алкогольну та наркозалежність.

За планом злочину, замовник залишив двері свого житла відчиненими. П’яний працівник лісопилки зайшов до квартири о 2-й годині ночі. Він розбудив жертву та почав наносити їй удари биткою. Жінка отримала черепно-мозкову травму.

Повернувшись додому, підприємець побачив, що його співмешканка – присмерті. Він побіг до сусідів, які викликали «швидку». Однак врятувати жінку не вдалося.

Вироком Богодухівського районного суду двоє громадян – замовник та його товариш – визнані винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть) КК України. Виконавець засуджений за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

За інформацією в.о. прокурора району Олексія Пащенка, 46-річний підприємець отримав 8 років в’язниці, його 31-річний товариш – 7. Виконавцю злочину присудили 11 років позбавлення волі.

Прокуратура району не погодилася з покаранням, призначеним організатору злочину та підбурювачу. У зв’язку з цим внесла апеляцію на м’якість призначеного покарання. Прокурор вимагатиме для них 9-річного ув’язнення, ровідомили у прес-службі.