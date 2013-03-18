У Shell кажуть, що селяни дали «добро» на пошук газу в Близнюківському районі

Харків. 18 березня. УНІАН. Компанія «Шелл» і ПАТ «Укргазвидобування» на громадських слуханнях одержали згоду жителів Близнюківського району Харківської області на буріння пошукової свердловини Ново-Мечебилівська-100 в рамках договору про спільну діяльність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Шелл» у Харківській області, на громадських слуханнях, які відбулися 15 березня 2013 року в селі Новонадеждіно, були присутні близько 100 жителів Близнюковського району, в основному із сіл Новонадєждіно, Морокіно, Богданівка, Алісовка, Приволля, Новотроїцьке і Близнюки. Запрошення на громадські слухання серед жителів довколишніх сіл розповсюдили заздалегідь.

Крім представників «Шелл», у слуханнях також взяли участь представники УкрНДІгаз, Близнюковської районної ради та районної адміністрації, сільські голови.

Представники компанії «Шелл» розповіли про плани зі спорудження майданчика для другої пошукової свердловини Ново-Мечебилівська-100 у рамках договору про спільну діяльність, зокрема про технічні аспекти: розташування, проектну глибину свердловини, екологічну складову проекту, соціальну відповідальність компанії.

Фахівці наголосили, що згідно зі стандартами «Шелл» у рамках реалізації проекту було проведено незалежне оцінювання стану навколишнього середовища в районі буріння, зокрема оцінювання стану водоносних горизонтів.

Старший інженер з буріння «Шелл» Михайло Грецький відзначив, що свердловина буде пошуковою, а не видобувною, і нагадав, чим відрізняється природний газ ущільнених пісковиків від сланцевого газу. Він також розповів про підходи «Шелл» до техніки безпеки під час ведення робіт.

«Жителі підтримали буріння свердловини після отримання вичерпної інформації про проект в цілому, плани щодо свердловини Ново-Мечебилівська-100 і підходу до питань захисту навколишнього середовища та населення в процесі реалізації проекту», - говориться в повідомленні компанії.

Згода жителів на буріння свердловини зафіксована в протоколі слухань.

Довідка УНІАН. Договір про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» оновлений 01.09.2011 р. і передбачає проведення пошуку, розвідки та видобутку вуглеводнів на ліцензійних площах загальною площею близько 1300 кв. км на території Харківської області. Долі «Шелл» і ПАТ «Укргазвидобування» в цьому проекті становлять 50% кожна. «Шелл» є оператором спільної діяльності в рамках договору. Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає буріння кількох пошукових свердловин. Буріння першої пошукової свердловини Біляєвська-400 в рамках проекту ропочалося в жовтні 2012 року у Первомайському районі Харківської області. Після закінчення початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт витрати «Шелл» на спільну діяльність можуть досягти 200 млн. дол.

«Шелл» також бере участь у двох інших пошуково-розвідувальних проектах в Україні – на Юзівській та Скіфській площах.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» і ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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