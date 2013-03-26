За хабар затримано начальника районної податкової інспекції

Харків. 26 березня. УНІАН. На Харківщині затримано начальника однієї з районних податкових інспекцій, який вимагав від підприємця 150 тис грн хабара.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова.

За його даними, матеріали про протиправну діяльність податківця надійшли до прокуратури з відділу внутрішньої безпеки при Державній податковій службі в області. Крім того, із заявою про вимагання хабара з боку начальника податкової інспекції до прокуратури звернувся сам директор товариства з обмеженою відповідальністю.

У зв’язку з цим прокуратура області розпочала досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням хабара) КК України.

Як з’ясували правоохоронці, начальник районної податкової інспекції з серпня 2012 року вимагав від директора товариства хабара в сумі 150 тис грн за зменшення в акті перевірки діяльності ТОВ суми донарахувань.

Наприкінці лютого чиновник отримав від директора ТОВ частину обумовленої суми – 20 тис грн, а 22 березня – ще 100 тис грн. Після цього податківця затримали працівники прокуратури та відділу внутрішньої безпеки ДПС в області.

Хабарнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.