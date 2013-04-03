Власенко каже, що не все так просто із зняттям заборони виїзду за кордон

Харків. 3 квітня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко переконаний, що для зняття обмеження на його виїзд за кордон потрібне відповідне судове рішення.

Про це народний депутат сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи повідомлення Державної прикордонної служби про те, що заборона на його виїзд за кордон вже не діє.

Він повідомив, що станом на сьогодні він не отримував ніяких офіційних документів виконавчої служби, які би підтверджували знаття обмеження на виїзд за кордон.

«Станом на сьогодні мені не відомо нічого про якісь зміни. Я не отримував ніяких офіційних документів. При цьому говорити про те, що на сьогодні можуть бути навіть теоретично зняті обмеження на мій виїзд неможливо, тому що обмеження встановлені судовим рішенням і зніматися вони повинні судовим рішенням», - сказав С.Власенко.

«Наскільки я розумію, воно не знято і воно не може бути знятим саме зараз. Можливо, ця заява виконавчої служби – це початок процедури зняття обмеження», - додав він.

Юрист висловив здивування тим, що, згідно з повідомленням, виконавча служба Печерського району Києва для зняття обмеження планує звернутися до прикордонної служби, а не до суду.

«Вони, за законом, повинні звернутися до Печерського районного суду, щоб Печерський районний суд відмінив своє рішення, яке встановлює незаконне обмеження на мій виїзд», - вважає С.Власенко.

Він нагадав, що рішення суду про обмеження можливості його виїзду за кордон було ухвалене в листопаді 2012 року на підставі майнової суперечки, а не на підставі начебто невиплати аліментів.

За словами захисника, всі заборгованості він погасив 26 грудня 2012 року, однак протягом 3,5 місяців обмеження незаконно не знімалося.

«Ця заборона була введена на підставі того, що стосовно мого особистого майна були ухвалені абсолютно незаконні судові рішення, якими це моє майно в мене просто відібрали. Для того щоб знати піар-спекуляції, які розпочалися довкола цього, я погасив цей борг ще 26 грудня 2012 року, тобто кілька місяців тому. Протягом цих трьох з половиною місяців і виконавча служба, і Генеральна прокуратура продовжували порушувати закон і незаконно не знімали це обмеження», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2012 року Печерський райсуд тимчасово заборонив С.Власенко виїзд за кордон, у зв`язку з чим 14 грудня 2012 року Сергій Власенко не зміг вилетіти до Мілану. 13 березня 2013 року в аеропорту «Бориспіль» співробітники прикордонної служби знову відмовилися випустити С.Власенко за межі країни, посилаючись на зазначене рішення суду.

Сьогодні, 3 квітня, видання «Закон і бізнес» повідомило, що заборона на виїзд за кордон щодо колишнього народного депутата України Сергія Власенка вже не діє. Це підтвердили виданню у відділі з питань взаємодії із ЗМІ і зв`язків з громадськістю Державної прикордонної служби. Відзначається, що, згідно з документом, отриманим від Державної виконавчої служби, ДПСУ було прийнято рішення про вилучення прізвища С.Власенко з відповідної бази.

Також «ЗіБ» відзначає, що напередодні у відділі Державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції Києва повідомили, що С.Власенко погасив усі борги перед колишньою дружиною і тепер може виїжджати за кордон. На сьогодні залишилося одне незавершене виконавче провадження щодо С.Власенка, а саме - щодо виплати аліментів. Але воно залишається відкритим до повноліття його дитини.