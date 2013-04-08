ПриватБанк приглашает провести «зеленый» суботник под звуки рок-н-ролла

Харьков. 8 апреля. УНИАН. ПриватБанк объявил о проведении 13 апреля 2013 года традиционного всеукраинского субботника, в ходе которого банкиры, клиенты и партнеры банка планируют убрать и озеленить самые популярные среди горожан парки, скверы, набережные и зоны отдыха, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Штабами субботника, ответственными за организацию его проведения, станут 3 950 отделений банка по Украине. А поддержать инициативу банка предлагают всем желающим.

«13 апреля - это всемирный день рок-н-ролла, и мы приглашаем получить полный драйв от субботника и хорошего настроения как сотрудников банка, так и всех остальных горожан, - говорит председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. - Субботник - это замечтальная традиция, и она каждый год находит все большую поддержку в стране. В прошлом году я вместе с моим младшим сыном с удовольствием посадил несколько деревьев на новой аллее в Днепропетровске, а помогали нам жители близлежащих домов».

В прошлом году в субботнике приняли участие более 150 тысяч человек из 1360 городов Украины, а также России, Латвии, Грузии и Португалии. По итогам «зеленой» инициативы банка было убрано 500 тысяч гектаров городских парков и зон отдыха, вывезено 1500 тонн мусора, высажено 20 000 молодых саженцев (это почти 20 гектаров леса) и даже обезврежена боевая граната, найденная возле областной больницы Черкасс. Вместе с банком проводят свои субботники многие крупные предприятия и компании, в числе которых сотни украинских компаний, бюджетные предприятия, металлургические заводы и футбольные клубы.

В «зеленом» субботнике может принять участие каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте nasubbotnik.com.ua, где можно выбрать свой город и «точку сбора» на субботник, обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка или Сервисный центр по номеру 0 800 500 003. Подробная информация о субботнике также есть на его странице в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.