На кордоні затримано 3 нелегалів з Афганістану

Харків. 15 квітня. УНІАН. У Харківській області прикордонники затримали трьох громадян Афганістану, які нелегально намагалися потрапити в Україну.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Олександр Москвін, нелегали були затримані вчора, 14 квітня, близько 23.40 на ділянці прикордонного відділу «Вовчанськ».

За його даними, громадяни Афганістану, не маючи при собі жодних документів, намагалися потрапити з Росії в Україну по «зеленій» ділянці кордону вздовж пункту пропуску. Їх виявив спецпристрій «Хміль», який сповістив прикордонників про порушників.

О.Москвін наголосив, що незаконних мігрантів за матеріальну винагороду вів в Україну 23-річний мешканець Харківської області.

Нелегали затримані та знаходяться у прикордонному відділі «Вовчанськ». Правоохоронці встановлюють їх особи.