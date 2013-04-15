Харків. 15 квітня. УНІАН. Харківські боксери вибороли 3 золоті медалі на чемпіонаті України серед юніорів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації, змагання пройли наприкінці минулого тижня у приміщенні легкоатлетичного манежу харківської КДЮСШ «ХТЗ».

У змаганнях взяли учать 320 юних боксерів з усіх областей України. На рахунку харків’ян шість медалей, три з яких найвищої проби.

Чемпіонами України 2013 року серед юніорів стали: у ваговій категорії до 50 кг Костянтин Донець, у ваговій категорії до 63 кг Денис Беляєв, у категорії до 60 кілограм Ілля Руль.

Срібло чемпіонату України дісталося Владиславу Роленку.

Також бронзові нагороди вибороли Денис Буданов та Сергій Алтухов.

За підсумками чемпіонату буде сформована збірна України, яка візьме участь у чемпіонаті світу, що в серпні цього року пройде у Харкові.