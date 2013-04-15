У Харкові обговорять питання безпеки, комфорту та культури дорожнього руху

Харків. 15 квітня. УНІАН. Завтра, 16 квітня, на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (вул. Петровського, 25) розпочне роботу III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху».

Одним з організаторів якої є громадська організація «Товариство учасників руху». За ініціативою цієї організації у рамках конференції також відбудеться «круглий стіл» на тему: «Безпека пішоходів у контексті європейської політики».

Очікується, що в роботі «круглого столу» візьмуть участь представники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковці, громадські діячі, журналісти а також іноземні експерти. За їхньою участю пройде обговорення актуальних проблем безпеки пішоходів в Україні та досвід їх вирішення на основі європейських стандартів.

Також представники громадських організацій презентують власний проект Концепції Державної цільової програми підвищення безпеки пішоходів до 2020 року, розроблений в рамках проекту «Громадське лобіювання запровадження стандартів Європейського Союзу щодо захисту пішоходів в Україні». Ознайомитися з проектом можна на сайті www.PISHOHID.org.UA, рубрика «Законодавство України, також унікальний

посібник, присвячений безпеці пішоходів.