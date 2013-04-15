Добкін виступає за оптимізацію виробничих площ заводу ім. Малишева
«Ми тільки допоможемо»
Харків. 15 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін вважає, що для налагодження ефективної роботи держпідприємству «Завод ім. Малишева» необхідна оптимізація виробничих площ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це губернатор заявив сьогодні під час засідання колегії обласної адміністрації.
М.Добкін відзначив, що облдержадміністрація готова максимально швидко оформити документи, необхідні для продажу об`єктів, які завод не використовує у виробництві, проте на утримання яких потрібні значні витрати.
«Я вважаю, що зволікання оптимізації периметра підприємства – це шлях у нікуди. 176 гектарів – хто це потягне? В результаті платить за все держава. Ми заводу завжди йшли назустріч. Ми свого часу забрали всі мережі, які були в страшному стані, забрали житловий фонд, який теж ніс додаткове навантаження. Що стосується будівель і споруд – поки є можливість, поки є бажаючі їх купувати - продавайте, забирайте гроші, модернізуйте підприємство, ми тільки допоможемо і максимально швидко оформимо всі документи», - сказав М.Добкін, звертаючись до керівництва підприємства.
Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2013 року на підприємстві за борги кілька разів відключали електроенергію.
Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і Харківським конструкторським бюро з моторобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, що перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.
«Завод ім. Малишева» входить до складу державного концерну «Укроборонпром».
На знімку: продукція заводу ім. Малишева.