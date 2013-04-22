Луценко вважає, що Тимошенко судилося пройти його шлях

Харків. 22 квітня. УНІАН. Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко переконаний, що екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко може бути звільнена за тим самим сценарієм, що й він - через помилування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після зустрічі зі спостерігачами Європейського парламенту Олександром Квасневським та Петом Коксом.

За словами екс-міністра, під час зустрічі з представниками ЄС серед інших питань також обговорювалось питання звільнення Ю.Тимошенко. «Я не можу відповідати за пана Квасневського. Знаю, що ми обговорювали з ним стовідсоткову аналогію у справах Луценка і Тимошенко, а вона дійсно стовідсоткова», - сказав Ю.Луценко.

Він зауважив, що за наявною у нього інформацією, Комісія з питань помилування при Президентові України «готує відповідь про начебто різність у ситуації Луценка-Тимошенко, бо у неї, мовляв, не завершені інші справи».

«Але звертаю увагу, - зазначив Ю.Луценко, - на те, що в положенні про помилування не передбачається ненадання помилування через те, що є інші справи». Ю.Луценко пояснив, що «газова справа» Ю.Тимошенко завершена в національних судах, у Ю.Тимошенко є проблеми зі здоров’ям, і вона «може бути помилувана так само, як було зроблено з Луценком».

Що стосується інших справ стосовно Ю.Тимошенко, які не завершені, то юридично в положенні про помилування це не передбачено як перешкоди для рішення Президента, додав екс-міністр.

У той же час Ю.Луценко зазначив, що в положенні про помилування є позиція щодо звільнення особи після того, як вона відбула півтерміну покарання, але, водночас, «є запис про те, що і це може бути винятком через особливі гуманітарні обставини».

«Тобто, діюче положення ніяким чином не може свідчити про неможливість застосування того ж рішення, що було застосовано до Луценка. Крім того, я звертаю увагу - указ Президента про порядок помилування є таким самим юридичним документом, як указ Президента про помилування будь-якої особи - Конституція не обмежує главу держави в помилуванні будь-кого. Єдине, в чому вона його обмежує - може помилувати тільки тоді, коли суд завершиться. Все інше є виключно ним заданими рамками, тобто Президент задає рамки помилування, він їх може звужувати, він їх може розширювати, як це відбулося в моєму випадку», - сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня народні депутати Олександра Кужель, Марія Матіос, Людмила Денісова, Ірина Луценко та Лілія Гриневич передали Президенту Віктору Януковичу прохання про помилування екс-прем’єра Юлії Тимошенко, яке підписали понад 20 жінок-депутатів.

В.Янукович того ж дня взяв його до уваги.

19 квітня клопотання щодо Ю.Тимошенко було передано Комісії при Президентові України з питань помилування.

Комісія повинна його розглянути та внести свої пропозиції главі держави.

Водночас дата розгляду клопотання про помилування Ю.Тимошенко поки що невідома.

Зокрема, як пояснив член Комісії при Президентові України з питань помилування Сергій Гриневецький, якщо відповідне доручення надходить до Комісії від глави держави з вимогою розглянути невідкладно, то вона збирається одразу, в інших випадках, за регламентом роботи, Комісія проводить засідання раз на місяць.

За словами С.Гриневецького, останній раз Комісія з питань помилування збиралася 18 квітня, і таким чином наступного разу має зібратися у 20-х числах травня.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з РФ в 2009 році.

З кінця 2011 року Ю.Тимошенко відбуває покарання в Качанівській виправній колонії (м.Харків), однак з травня 2012 року вона перебуває на лікуванні в лікарні у Харкові. Проти неї порушено ще кілька кримінальних справ.

Президент України Віктор Янукович 7 квітня після звернення омбудсмена помилував ув`язненого екс-главу МВС Ю.Луценка. Того ж дня він вийшов з колонії.

Тоді глава держави, отримавши звернення омбудсмена, доручив Комісії з питань помилування невідкладно розглянути звернення.

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