У Харкові визначили кращого студента

Харків. 19 листопада. УНІАН. Переможеця конкурсу "Студент року-2007" визначено в Харкові. Їм став третьокурсник Народної української академії Дмитро Акіньшин. Урочиста церемонія святкування Міжнародного дня студентів і привітання переможців конкурсу відбулася 17 листопада в концертному залі "Україна".

7 фіналістам були вручені грамоти і кубки переможців в 6 номінаціях: "Кращий відеоролик на тему "Я – студент кращого вузу України", "Обдарованість", "Оратор", "Дизайнер", "Відкриття року" і "Творча особистість". Заохочувальним призом для всіх фіналістів стала поїздка в м. Слав’яногорськ (Донецька обл.), а переможцю був вручений комп`ютер. Продовжити змагання за звання "Студент року-2007 України" переможець серед харківських вузів зможе на фінальному всеукраїнському конкурсі, який відбудеться 25 січня 2008 р. в Києві.

У привітанні студентів зі святом взяв участь заступник харківського міського голови - директор Департаменту з гуманітарних питань Харківської міськради Вадим Ландсман. Святкування супроводжувалося виступом різних студентських ансамблів і творчих колективів, а завершилося концертом української естрадної групи "Авіатор".