Центральна вулиця Харкова стане пішохідною?
14:36, 23 листопада 2007Харьків
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Але тільки на вихідні
Харків. 23 листопада. УНІАН. Головна вулиця Харкова – Сумська може стати пішохідною. Але тільки після реконструкції вулиці Пушкінською і лише по вихідних днях, заявив Харківський міський голова Михайло Добкін.
Як повідомляє Медіапорт, реконструкція Пушкінської – розширення вулиці – за планами міської влади, почнеться в травні 2008-го року. Коли сумнозвісна “корками” вулиця стане ширшою і просторішою, паралельну їй Сумську можна буде закривати на вихідні для транспорту.
Тоді, говорить мер, вулиця Сумська стане частиною пішохідного туристичного маршруту центром Харкова.
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