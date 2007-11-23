Центральна вулиця Харкова стане пішохідною?

Харків. 23 листопада. УНІАН. Головна вулиця Харкова – Сумська може стати пішохідною. Але тільки після реконструкції вулиці Пушкінською і лише по вихідних днях, заявив Харківський міський голова Михайло Добкін.

Як повідомляє Медіапорт, реконструкція Пушкінської – розширення вулиці – за планами міської влади, почнеться в травні 2008-го року. Коли сумнозвісна “корками” вулиця стане ширшою і просторішою, паралельну їй Сумську можна буде закривати на вихідні для транспорту.

Тоді, говорить мер, вулиця Сумська стане частиною пішохідного туристичного маршруту центром Харкова.