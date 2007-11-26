На Харківщини з`явиться академія футболу

Харків. 26 листопада. УНІАН. В Харківській області з’явиться академія футболу.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, питання розвитку футболу в регіоні були обговорені на зустрічі губернатора Арсена АВАКОВА з Президентом ФК «Металіст» Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ.

На зустрічі порушувалися питання щодо сприяння розвитку клубу, його матеріально-технічної бази і, в першу чергу, навчально-відновлювального медичного центру в селищі Високий. Сторони дійшли висновку про необхідність у найкоротші терміни розробити проекти землевідведень, обговорити питання про межі земельних ділянок, необхідних для розвитку бази та приведення її, особливо в контексті проведення Євро-2012, до кращих європейських стандартів.

Крім того, учасники зустрічі обмінялися думками з приводу розвитку території навколо стадіону «Металіст». Йшлося про те, що будівництво Металіст-Сіті переноситься на протилежний бік вулиці Плеханівської, а площа, на якій зараз знаходяться запасні поля, буде докорінно перебудована для створення спортивної, виключно футбольної інфраструктури.

Тут розташовуватиметься спортивна футбольна школа «Металіст», яка переросте в інтернат для найобдарованіших дітей, а потім і в академію ФК «Металіст». На зустрічі було поставлено завдання протягом найближчих 2-3 років привести футбольну інфраструктуру стадіону до стандартів європейського рівня і серйозно підготуватися до виступів на європейській арені.

А.АВАКОВ доручив займатися питаннями координації цих напрямків у рамках всіх обумовлених проектів з боку облдержадміністрації своєму заступнику Сергію СТОРОЖЕНКУ.