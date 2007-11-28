На Азовсталі піймали крокодила, якого півроку шукав Шуфрич

Донецька область. 28 листопада. УНІАН. У Маріуполі впіймали крокодила, що втік з пересувного цирку півроку тому.

Як передає кореспондент УНІАН, крокодила виявив на території ТЕЦ Маріупольського меткомбінату «Азовсталь» робітник підрядної організації «Маріупольмонтаж» Василь АКІМОВ.

За словами В.АКІМОВА, йому вдалося без проблем зловити крокодила, оскільки той не чинив опору, тому що, мабуть, замерз і був в сплячці.

Зараз за крокодилом виїхали співробітники МНС.

Як повідомляв УНІАН, крокодил на кличку Годзилла зник 31 травня 2007 року на узбережжі Азовського моря під час гастролей в місті Київського пересувного цирку.