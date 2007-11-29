На ХЕЛЗі новий керівник

В.о. гендиректора призначений Чкалов

Харків. 29 листопада. УНІАН. На ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» (ХЕЛЗ) відбулася зміна керівництва. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УПЕК, рішенням Наглядової ради Товариства виконуючим обов’язки генерального директора призначений Олександр ЧКАЛОВ. До цього призначення О.ЧКАЛОВ очолював службу маркетингу і збуту ВАТ «ХЕЛЗ». Попередній керівник Ігор ЧЕРНЕГА звільнений з посади гендиректора підприємства за власним бажанням. О.ЧКАЛОВ народився 1964 року. Закінчив Харківський держуніверситет (1987). З липня 2007 р. працював директором ТОВ «Торговий дім «ХЕЛЗ».

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