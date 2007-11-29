Київ. 29 листопада. УНІАН. Сьогодні в Верховній Раді України за ініціативою народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ) було створено депутатське об`єднання «За Харків!».

Як передає кореспондент УНІАН, до нього увійшли 9 парламентаріїв: О.ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Василь ГРИЦАК (Партія регіонів), Віктор КОРЖ (Партія регіонів), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Олексій ЛОГВІНЕНКО (БЮТ), Володимир ФІЛЕНКО (БЮТ), Віталій ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ) і Петро ЮЩЕНКО («Наша Україна – Народна самооборона»).

Представляти об`єднання “За Харків!” уповноважений О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, передумовою для створення об`єднання депутатів за регіональною ознакою стала відсутність механізмів захисту інтересів харківського міського і регіонального співтовариства, а також їх цивілізованого лобіювання на державному рівні.

«Оскільки в Україні немає аналогів загальноприйнятих у світовій практиці механізмів і форм лобізму, єдиним легальним і «нетіньовим» способом, який дозволяє відстоювати інтереси Харківщини, може стати група депутатів, що об`єдналися навколо цієї ідеї. Причому до неї увійшли представники різних політичних сил – БЮТ, Партії регіонів і НУ-НС», - підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.

Він також зазначив, що об`єднання «За Харків!» відкрите для входження депутатів усіх фракцій.