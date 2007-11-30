Мерів хочуть обирати за новими правилами

Харків. 30 листопада. УНІАН. У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", який стосується особливостей порядку проведення виборів міських голів.

Текст документу розміщено на офіційному сайт ВР. Законопроект поданий народним депутатом від БЮТ Михайлом ПОЖИВАНОВИМ.

Законопроектом пропонується запровадити обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості. Тобто обраним міським головою буде вважатися кандидат, який набрав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо в першому турі жоден кандидат не набрав більше ніш 50% голосів, проводиться другий тур між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів виборців. Обраним за результатами другого туру голосування вважається кандидат, за якого проголосувало більше виборців.

Крім того, пропонується виключити можливість голосування виборців «проти всіх».

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що ця позиція неодноразово критикувалася міжнародними організаціями, членами яких є Україна (ОБСЄ, Рада Європи тощо). Зокрема, зазначалося, що голосування проти всіх кандидатів створює ілюзію у виборців, що їх голосування має значення, тоді як насправді бюлетені, в яких виборці проголосували проти всіх, не враховуються при встановленні результатів голосування нарівні з бюлетенями, визнаними недійсними. До того ж, голосування «проти всіх» посилює політичну апатію населення.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада під час круглого столу на тему: «Перспективи дострокових виборів міської влади в Києві в існуючій політичній ситуації» М.ПОЖИВАНОВ повідомив, що спільно з юристами та експертами Фонду муніципальних реформ “Магдебурзьке право”, який він очолює, завершується підготовка змін до закону про місцеві вибори і що вже цього тижня цей документ буде зареєстрований у ВР.

За словами М.ПОЖИВАНОВА, більшість киян зараз не задоволені міською владою тільки тому, що міський голова “реально не обирався більшістю киян”. Одним зі шляхів вирішення проблеми, як зазначив народний депутат, є внесення змін до діючого законодавства, згідно з якими, мер обиратиметься більшістю.