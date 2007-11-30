Затверджено Програму співпраці з діаспорами

Харків. 30 листопада. УНІАН. Харківська облрада на сесії у четвер затвердила Програму співпраці з закордонними українцями до 2010 р.

Як передає кореспондент УНІАН, для фінансування програми, починаючи з 2008 р., з бюджету області будуть виділятися певні кошти.

Коментуючи подію, начальник Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та євро інтеграції Віктор КОВАЛЕНКО зазначив, що головна мета Програми полягає у реалізації державної політики співпраці з закордонними українцями на регіональному рівні, у збереженні їхньої етнічної та національно-культурної самобутності, зміцненню їхніх зв’язків з Харківщиною.

В облдержадміністрації сподіваються, що реалізація програми сприятиме налагодженню та поглибленню зв’язків між закордонними українцями.