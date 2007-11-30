У Харкові презентують проект Євросоюзу

Харків. 30 листопада. УНІАН. 11 грудня на Харківщині відбудеться презентація пілотного проекту Європейського союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайут Харківської облдержадміністрації, Харківщину, разом з Полтавською та Житомирською областями, обрано для реалізіції нового пілотного проекту ЄС.

Деталі проекту в галузі охорони здоров’я були обговорені під час візиту до Харкова директора пілотного проекту Європейського союзу «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» Грети РОСС.

У попередні роки на Харківщині вже були реалізовані 2 пілотних проекту Євросоюзу, результати яких надалі більшою чи меншою мірою стали методичним орієнтиром діяльності для більшості медичних закладів України.

На зустрічі з керівництвом облуправління охорони здоров’я був обговорений, зокрема, склад робочої групи, яка керуватиме реалізацією пілотного проекту на місцях, інших його учасників, що можуть бути безпосередньо задіяні в експерименті.

Крім того, йшлося також про склад та кількість районів-учасників проекту. За першим варіантом їх буде 7. Гості оглянули приміщення, яке запропонували їм для офісу проекту.