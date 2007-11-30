На Харківщині проведуть інвентаризацію земель

Харків. 30 листопада. УНІАН. На Харківщині буде проведено інвентаризацію земель.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це ухвалили депутати обласної ради на сесії 29 листопада.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано провести інвентаризацію до 15 січня 2008 р. На цей час буде введено заборону на відчуження земель державної власності.