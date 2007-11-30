У Москву не доїхало 2,5 кг наркотиків

Харків. 30 листопада. УНІАН. Сьогодні вночі Харківські прикордонники вилучили в потягу Сімферополь – Москва майже 2,5 кг марихуани.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ.

За його словами, наркотики, які перевозили у 5-літровому відрі, були виявлені з допомогою службового собаки. Контрабандний вантаж був схований під стелею в купе 13-го вагону.

У цьому купе їхали працівники вагону-ресторану - мешканці Криму, чоловік 1968 р.н. та жінка 1972 р.н.