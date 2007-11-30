Облрада встановила правила на ринку землі

12:37, 30 листопада 2007
Харьків
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Має бути порядок

Харків. 30 листопада. УНІАН. Депутати облради на сесії 29 листопада затвердили положення про порядок проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та їх оренди.

Як передає кореспондент УНІАН, документ роз’яснює, зокрема, порядок та умови, за якими мають проводитися земельні торги, аукціони та земельні конкурси в Харківській області.

У положенні зазначається, зокрема, у що набуття права оренди землі має відбуватися виключно на конкурентних засадах.

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