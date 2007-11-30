На полюванні загинув керівник приватної фірми

Харків. 30 листопада. УНІАН. В Харківській області під час полювання стався нещасний випадок - загинув керівник однієї з приватних фірм Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, 30 листопада 2007 року о 2-00 до центральної районної лікарні м. Зміїв Харківської області з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітини було доставлено невідомого чоловіка, який від отриманого поранення помер.

Правоохоронцями оперативно було встановлено його особу. Потерпілим виявився 47-річний харків’янин, керівник приватної фірми м. Харкова. Встановлено, що 29 листопада він, разом з двома знайомими, здійснювали мисливське полювання на території Зміївського району Харківської області. Під час слідування автомобілю по полю, потерпілий, знаходячись на задньому сидінні, порушив правили безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та заподіяв собі вогнепальне поранення.

Наразі працівниками Головного управління МВС України в Харківській області проводяться необхідні оперативно-слідчі заходи з метою встановлення детальних обставин події, ведуться опитування їх учасників, свідків та очевидців, призначені відповідні експертизи, повідомили в ЦГЗ.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, загинув генеральний директор фірми "Харківмісьбуд". Це було бракон`єрське полювання на косуль. На карабін, з якого був смертельно поранений мисливець, дозволу не було.

В прокуратурі області повідомили, що за цими фактами буде порушено кримінальну справу.