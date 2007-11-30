Блуашвілі сам вистрілив у себе

Харків. 30 листопада. УНІАН. Сьогодні вночі на полюванні у Зміївському районі загинув генеральний директор і співвласник ТОВ «Харківміськбуд» Георгій БЛУАШВІЛІ.

Як передає кореспондент УНІАН, у телефонній розмові представник ТОВ «Харківміськбуд» підтвердив факт загибелі керівника цієї компанії.

Г.БЛУАШВІЛІ 1960 року народження.

З власних джерел кореспонденту УНІАН стало відомо, що це було нічне бракон`єрське полювання на косуль. На карабін, з якого був смертельно поранений Г.БЛУАШВІЛІ, дозволу не було. Зі слів інших учасників полювання, після вистрілу і зупинки автомобіля Г.БЛУАШВІЛІ встиг вимовити, що він сам застрелив себе, - сказав співрозмовник агентства. В автомобілі, коли це сталося, перебував водій, а також ще один мисливець – підполковник міліції, колишній старший дільничний інспектор одного райвідділів міліції.

У прокуратурі Харківської області повідомили, що вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, в Харківській області під час полювання стався нещасний випадок.

30 листопада 2007 року о 2-00 до центральної районної лікарні м. Зміїв Харківської області з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітини було доставлено невідомого чоловіка, який від отриманого поранення помер.

Правоохоронцями оперативно було встановлено його особу. Потерпілим виявився 47-річний харків’янин, керівник приватної фірми м. Харкова. Встановлено, що 29 листопада він, разом з двома знайомими, здійснювали мисливське полювання на території Зміївського району Харківської області. Під час слідування автомобілю по полю, потерпілий, знаходячись на задньому сидінні, порушив правили безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та заподіяв собі вогнепальне поранення.

Наразі працівниками Головного управління МВС України в Харківській області проводяться необхідні оперативно-слідчі заходи з метою встановлення детальних обставин події, ведуться опитування їх учасників, свідків та очевидців, призначені відповідні експертизи, повідомили в ЦГЗ.