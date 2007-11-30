У Чугуєві розбився міліціонер

Харків. 30 листопада. УНІАН. У Чугуєві при падінні з 9-поверхового будинку розбився на смерть прапорщик міліції.

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел.

Подія сталася у четвер, 29 листопада, поза службою, при невстановлених обставинах. Прапорщик падав з верхніх поверхів будинку, повідомив співрозмовник агентства.