Харківська облрада: «ОУН-УПА воювала на боці Німеччини»

Харків. 30 листопада. УНІАН. Харківська обласна рада визнала ОУН-УПА воюючою стороною на боці фашистської Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було ухвалене на 21-й сесії облради V скликання у четвер, 29 листопада.

Депутати визначили, що «на території Харківської області, згідно з міжнародними нормативними актами ОУН-УПА – це формування, які підпорядковувались командуванню фашистської Німеччини та використовувались ним під час другої світової війни проти Радянського Союзу і держав антигітлерівської коаліції».

У зверненні, прийнятому з цього приводу Харківською облрадою зазначено, що «в Україні здійснюються спроби переглянути історію, а на Харківщині мають місце випадки встановлення пам`ятних знаків, присвячених профашистським угрупуванням та їх керівникам. Ці процеси ініціюються особисто Президентом України В. ЮЩЕНКОМ».

У зверненні зазначається : «Депутати розцінюють такі дії як спробу нав`язати українському суспільству бачення подій в роки Великої Вітчизняної війни з точки зору обмеженої групи осіб, які винні в скоєнні самих жахливих злочинів проти миру і людства».

Як стверджують депутати облради, «спроби реабілітації колабораціонізму та зрадництва ведуть до розбрату, загрожують майбутньому України».

Обласна рада закликала владні органи «не допускати героїзації ОУН-УПА та запропонувала органам влади області демонтувати в разі наявності будь-які пам`ятні знаки, встановлені на честь ОУН-УПА чи їх бойовиків».

Довідка. УНІАН. На сьогодні Харківська обласна рада нараховує 149 депутатів. Її більшість становлять представники Партії регіонів – до фракції ПР входять 83 депутати.