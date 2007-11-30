Облрада закликає «зупинити нацизм»

Харків. 30 листопада. УНІАН. Харківська обласна рада своїм рішенням підтримала звернення Луганської обласної ради «щодо протидії нацизму в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Харківської облради.

У заяві під назвою «Зупинимо нацизм» зазначено: «Розвиток подій в останні роки свідчить, що потенційна загроза відродження нацизму стає реальністю, зокрема, здійснюються цілеспрямовані спроби переписати і наповнити націоналістичним змістом історію становлення і розвитку України, перекрутили історію Великої Вітчизняної війни. Ініціаторів і виконавців цієї зухвалої компанії не зупиняє ані народна пам`ять, ані правда історії, ані рішення Нюрнберзького трибуналу, ані загроза поглиблення розколу України».

«Харківські депутати, - йдеться у повідомленні, - засудили Укази Президента, що ображають Україну, зокрема Указ про присвоєння звання Героя України Р. Шухевичу, а також рекомендації Харківської облдержадміністрації щодо присвоєння Харківським ВНЗ імен Шухевича, подружжя Стецьків».

«Висловлюючи солідарність з депутатами Луганської обласної ради, що засудили прояви нацизму, - йдеться в заяві, - депутати Харківської обласної ради закликали до активного і організованого висловлення протесту проти затвердження нацизму в Україні».

Як повідомляв УНІАН, Харківської облрад V на 21-й сесії у четвер, 29 листопада, визнала ОУН-УПА воюючою стороною на боці фашистської Німеччини і закликала владні органи «не допускати героїзації ОУН-УПА та запропонувала органам влади області демонтувати в разі наявності будь-які пам`ятні знаки, встановлені на честь ОУН-УПА чи їх бойовиків».