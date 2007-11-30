Об’єднання «За Харків!» консолідує країну

Харків. 30 листопада. УНІАН. Створення у Верховній раді депутатського об’єднання «За Харків!» є вдалим прикладом консолідації представників різних політичних сил.

Про це заявив журналістам заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи створення у парламенті України об’єднання «За Харків!», до якого увійшли представники блоків БЮТ, НУ-НС та Партії регіонів.

«Те, що до депутатського об’єднання увійшли як бютівці з нашоукраїнцями, так і представники Партії регіонів, свідчить про те, що Олександр ФЕЛЬДМАН є найбільш неконфліктним і авторитетним харківським політиком», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

З іншого боку, вважає експерт, «створення подібного об’єднання є яскравим прикладом «зшивання» країни. Поки у верхах активно обговорюється ця тема, на місцевому рівні вже робиться щось конкретне».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відмітив, що причиною створення подібного депутатського об’єднання стала недостатня увага законодавців до специфічних проблем регіонів.

«Головним поштовхом до створення такого об’єднання стала недостатня увага законодавців до проблеми регіонів», - додав експерт. – В даному контексті знову стає актуальною тема створення в Україні двопалатного парламенту. Якщо це буде зроблено – країна буде одразу «зшита».

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у Верховній раді України за ініціативою народного депутата Олександра ФФЕЛЬДМАНА (БЮТ) БУЛО створено депутатське об`єднання «За Харків!».

До депутатського об’єднання увійшли 9 парламентаріїв: О.ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Василь ГРИЦАК (Партія регіонів), Віктор КОРЖ (Партія регіонів), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Олексій ЛОГВІНЕНКО (БЮТ), Володимир ФІЛЕНКО (БЮТ), Віталій ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ) і Петро ЮЩЕНКО («Наша Україна – Народна самооборона»).

Представляти об`єднання «За Харків!» уповноважений О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, передумовою для створення об`єднання депутатів за регіональною ознакою стала відсутність механізмів захисту інтересів харківського міського і регіонального співтовариства, а також їх цивілізованого лобіювання на державному рівні.

«Оскільки в Україні немає аналогів загальноприйнятих у світовій практиці механізмів і форм лобізму, єдиним легальним і «нетіньовим» способом, який дозволяє відстоювати інтереси Харківщини, може стати група депутатів, що об`єдналися навколо цієї ідеї. Причому до неї увійшли представники різних політичних сил – БЮТ, Партії регіонів і НУ-НС», - підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.

Він також зазначив, що об`єднання «За Харків!» відкрите для входження депутатів усіх фракцій.