Яценюк: Україні не потрібні політичні клуби

Харків. 5 грудня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що найближчим часом необхідно провести дискусію щодо доцільності проведення дострокових виборів до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на нараді у Києві з питань місцевого самоврядування.

Зокрема, за словами А.ЯЦЕНЮКА, найближчим часом необхідно провести складну політичну дискусію щодо доцільності проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування, і зокрема, щодо виборчої системи, за якою їх проводити.

«Необхідно провести дискусії щодо виборчої системи до органів місцевого самоврядування, завершуючи однією з ключових відповідей на запитання, яке усіх сьогодні турбує: чи потрібні дострокові вибори, у якому вони повинні бути форматі, за якою системою. Це така загальнонаціональна дискусія, яка повинна мати місце у найкоротші терміни», - сказав голова ВР.

А.ЯЦЕНЮК розкритикував чинну систему виборів до місцевих органів влади. За його словами, існуючи виборча система є певною диспропорцією.

«Партійні списки навряд чи є повністю життєздатними. Можливо, необхідний перехід до відкритих списків, можливо, повернення до змішаної системи», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

«Це має бути місцеве самоврядування, а не клуб політичної еліти у тій чи іншій раді», - сказав він.