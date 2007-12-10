Аваков ініціює зміну влади Харкова

Харків. 10 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ порушить перед Верховною радою України питання про призначення дострокових виборів Харківського міського голови та Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві А.АВАКОВА, розміщеній на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.

До такого кроку, йдеться в заяві, харківський губернатор змушений вдатися у зв’язку з «численними порушеннями міською радою та міським головою Харкова вимог законодавства у різних сферах життя міста», таких, зокрема, як «житлово-комунальна галузь, земельне та містобудівне законодавство, охорона культурної спадщини, дотримання вимог охорони державної таємниці, законодавство про вибори, розгляд звернень громадян».

Обласна держадміністрація неодноразово звертала увагу керівництва міськради та центральних органів виконавчої влади країни, правоохоронних органів на необхідність неухильного дотримання чинного законодавства України, однак, незважаючи на це, зазначає А.АВАКОВ, «керівництво міської ради продовжує відверто ігнорувати вимоги компетентних органів про негайне виправлення всіх порушень закону», «перекладаючи при цьому вину на облдержадміністрацію та правоохоронні органи», «звинувачуючи їх у вигаданому політичному переслідуванні».

Губернатор наголошує, що повноваження міського голови можуть бути достроково припинені, «якщо голова порушує Конституцію чи закони України, права і свободи громадян, недостатньо адекватно забезпечує здійснення наданих йому повноважень».

«Я, як голова обласної державної адміністрації, що призначений на цю посаду Президентом України, змушений і зобов’язаний вдатися до таких заходів, спрямованих на припинення порушень прав, свобод, законних інтересів громадян і юридичних осіб. А саме - згідно з вимогами ч.2 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації, ч.5 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» поставити перед Верховною радою України питання про призначення дострокових виборів Харківського міського голови і Харківської міської ради», - заявив А.АВАКОВ.

Губернатор повідомив, що матеріали для початку процедури перевірки порушень міським головою Харкова і Харківською міською радою Конституції і законів України та для прийняття парламентом відповідного рішення про дострокові вибори будуть направлені до Верховної ради України найближчим часом.