Металіст збільшить свій статутний фонд
На 12 млн. грн.
Харків. 14 грудня. УНІАН. ВАТ «Футбольний клуб «Металіст» планує збільшити свій статутний фонд на 12. млн. грн.
Такі дані оприлюднила Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку з посиланням на гендиректора клубу Олексія АЛЬОХІНА.
Збільшення фонду буде здійснене за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення випуску простих іменних акцій у документарній формі.
Номінальна вартість 1 акції становитиме 0,25 грн. Спосіб розміщення – закритий (приватний). Відношення акцій, які випускатимуться, до розміру статутного капіталу – 45,88%. Спосіб оплати – виключно грошовими коштами.
Метою емісії є залучення додаткових коштів на розвиток компанії.
За даними реєстратора на 30 травня 2007 р., найбільшими акціонерами ВАТ «ФК «Металіст» є ТОВ «Металіст Холдинг» (81,5798%) та АКІБ «УкрСиббанк» (15,6639%).