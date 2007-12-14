Металіст збільшить свій статутний фонд

Харків. 14 грудня. УНІАН. ВАТ «Футбольний клуб «Металіст» планує збільшити свій статутний фонд на 12. млн. грн.

Такі дані оприлюднила Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку з посиланням на гендиректора клубу Олексія АЛЬОХІНА.

Збільшення фонду буде здійснене за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення випуску простих іменних акцій у документарній формі.

Номінальна вартість 1 акції становитиме 0,25 грн. Спосіб розміщення – закритий (приватний). Відношення акцій, які випускатимуться, до розміру статутного капіталу – 45,88%. Спосіб оплати – виключно грошовими коштами.

Метою емісії є залучення додаткових коштів на розвиток компанії.

За даними реєстратора на 30 травня 2007 р., найбільшими акціонерами ВАТ «ФК «Металіст» є ТОВ «Металіст Холдинг» (81,5798%) та АКІБ «УкрСиббанк» (15,6639%).