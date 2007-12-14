Президент зустрівся з харківськими школярами

Харків. 14 грудня. УНІАН. В «Українському домі» в Києві відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з дітьми, чиї перемоги на міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, конкурсах і фестивалях вносять вагомий внесок у формування міжнародного іміджу України.

Із понад двохсот школярів зі всієї України, що зустрічалися з В.ЮЩЕНКОМ, Харківську область представляли 13 юнаків та дівчат, на рахунку яких перемоги на музичних турнірах, призові місця на міжнародних та всеукраїнських олімпіадах і турнірах з математики, фізики та інформатики.

Після зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ діти зателефонували до облдержадміністрації і повідомили, що дуже раді тому, що саме вони були запрошені до Президента України. За словами юних харків’ян, вони пишаються тим, що В.ЮЩЕНКО назвав їх «Золотим фондом України». Як сказали діти, у них відбулася дуже цікава бесіда з Віктором Андрійовичем. А на згадку про зустріч залишаться фотографії з Президентом і подарунки від нього.

Крім того, Деснянська адміністрація Києва підготувала для харків`ян захоплюючу екскурсію Києвом.

Інформація веб-сайту Харківської облдержадміністрації.