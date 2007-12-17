Аваков вийшов на роботу

Харків. 17 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вийшов з лікарняного і в повному обсязі приступив до виконання своїх посадових обов’язків.

Про це повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації.

Сьогодні А.АВАКОВ бере участь у засіданні колегії облдержадміністрації, яка розглядає питання першочергових заходів для створення сприятливих умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада А.АВАКОВ був госпіталізований з приступом стенокардії. Якийсь час він проходив медобстеження в Німеччині, після чого повернувся до Харкова для проходження амбулаторного лікування.