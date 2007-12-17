Депутата підозрюють у хабарництві

Харків. 17 грудня. УНІАН. Прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно начальника відділу земельних ресурсів одного з районів Харківської області, депутата міськради за фактом одержання ним хабара від місцевого фермера.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник слідчого відділу прокуратури Олег БУРЦЕВ, на початку грудня цей посадовець у своєму службовому кабінеті дав вказівки підлеглим підготувати для фермера необхідні документи щодо проекту землеустрою, після чого видав їх фермеру, за що отримав від останнього хабар у сумі 200 доларів.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. У справі триває слідство.