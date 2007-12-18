В’язні оголосили голодування - харківські правозахисники

Харків. 18 грудня. УНІАН. Група в‘язнів, які перебувають у так званому “Монастирі” Ізяславської виправної колонії №58 (Хмельницька область), оголосили голодування на знак протесту проти умов утримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Харківська правозахисна група із посиланням на джерела у колонії.

За інформацією ХПГ, ув’язнені називають декілька основних причин голодування: у камерах «Монастиря», особливо в 8-й, 9-й, 10-й і 12-й сиро і холодно, по стінах стікає вода, немає вентиляції; камери не утеплені і не опалюються належним чином, у вікнах стоять одинарні рами; вода подається тільки тричі на добу по 40-50 хвилин; у камерах бігають щурі; ділянка карантину знаходитися в приміщенні, в якому практично немає опалення (приміщення використовувалося монастирем для зберігання померлих перед похованням), тому температура практично не відрізняється від температури на вулиці.

Як повідомляють харківські правозахисники, у цьому приміщенні в‘язні, що прибувають, знаходяться протягом 14 днів, причому ув’язнені, хворі на туберкульоз, утримуються разом з рештою; хворі на туберкульоз та ВІЛ-інфіковані не отримують спеціального лікування.

Також, за інформацією ХПГ, в‘язні незадоволені свавіллям адміністрації колонії при накладенні адміністративних стягнень, відсутністю можливості відправити скаргу за межі колонії, бо “будь-яка спроба висловити незадоволеність незаконними діями адміністрації або поганими умовами і відсутністю медичної допомоги приводить до дисциплінарних покарань на підставі фальсифікованих матеріалів”.

Ув’язнені заявляють, що мають намір голодувати доти, доки не будуть створені належні умови утримання і не будуть усунені інші причини, що спонукали їх до голодування.

“В‘язні, що оголосили голодування, усвідомлюють, що Департамент з питань виконання покарання може використовувати звичайну тактику вирішення проблем – введення спецпідрозділів і масове побиття ув’язнених. У зв`язку з цим вони підкреслюють, що їх акція є мирним, ненасильницьким протестом проти дій адміністрації, що не вимагає присутності спезпідрозділів на території колонії”, - повідомляє ХПГ.