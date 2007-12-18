Регіонали розпочали боротьбу за місце Добкіна – експерт

Харків. 18 грудня. УНІАН. Експерти моделювання ситуацій відмічають, що в середовищі харківських регіоналів розгорнулася боротьба за можливість стати кандидатом на дострокових виборах мера столиці Слобожанщини.

Про це сказав журналістам заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи ситуацію в Харкові.

«Здається, що харківські регіонали вже чітко усвідомили, що рано чи пізно дострокові вибори мера відбудуться, - сказав він. – Тепер же в їхньому середовищі розгорівся неабиякий конфлікт за право бути кандидатом від Партії регіонів. Причому, головна боротьба триває між головою обласної організації Партії регіонів Василем САЛИГІНИМ та нинішнім градоначальником Михайлом ДОБКІНИМ. Салигін намагається «злити» ДОБКІНА і максимально його заплямувати в очах керівництва партії».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відмітив, що власну гру провадить і секретар міськради регіонал Геннадій КЕРНЕС.

«КЕРНЕС веде власну гру і підкилимно «мочить» як ДОБКІНА, так і САЛИГІНА - додав експерт. – Причому, широко розрекламований ролик з Михайлом ДОБКІНИМ, що матюкається, цілком може бути його власним «витвором» - оскільки після його перегляду створюється враження про неадекватність ДОБКІНА і провідну роль КЕРНЕСА».