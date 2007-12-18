Аеропорт здадуть в оренду

Харьков. 18 декабря. УНИАН. Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО “Нью Системс АМ” (г. Харьков) взять в аренду целостный имущественный комплекс авиационного коммунального предприятия “Международный аэропорт Харьков”.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Согласно сообщению, “Нью Системс АМ” занимается предоставлением финансовых посреднических услуг.

Как сообщал УНИАН, мэр города Харькова Михаил ДОБКИН летом 2007 г. заявил о необходимости привлечения инвестора для развития аэропорта. В июне говорилось о заинтересованности российской компании в инвестициях, в начале июля М.ДОБКИН сообщил о готовности харьковского бизнесмена Александра ЯРОСЛАВСКОГО вложить в развитие аэропорта Харькова 200 млн. долларов.

«Именно он (А.ЯРОСЛАВСКИЙ - УНИАН) выступает тем инвестором, который гарантирует строительство на протяжении 4 лет в Харькове современного аэровокзала, ремонт взлетно-посадочной полосы и строительство необходимой инфраструктуры для того, чтобы в городе появился современный аэропорт», - сказал М.ДОБКИН.

Он отметил при этом, что город «на 90%» вернул в коммунальную собственность все то, «что из аэропорта было вынесено», уже отводится земля, и когда специалистами А.ЯРОСЛАВСКОГО будет представлен вариант проекта реконструкции аэропорта и его утвердят, то горсовет сможет дать разрешение начать реконструкцию.

«Строительство нового терминала, удлинение на 240 метров взлетно-посадочной полосы и закупка дополнительного навигационного оборудования, - сказал М.ДОБКИН, - это около 200 миллионов долларов».

На просьбу журналистов назвать российскую компанию, которая согласится взять в концессию аэропорт при условии его продажи, или «раскрыть планы ДЕРИПАСКИ» (российского промышленника - УНИАН), который, по сообщениям прессы, проявляет интерес, М.ДОБКИН ответил: «Пока речь идет о концессии», и «давайте пока говорить о фамилии ЯРОСЛАВСКИЙ».